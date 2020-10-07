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Ученые заявили о гибели 95% обитателей дна Авачинского залива

Федерация
Сегодня, 10:08
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На Камчатку прибыли ученые Дальневосточного федерального университета и сотрудники Кроноцкого заповедника. Они рассказали губернатору Камчатского края Владимиру Солодову о первых результатах исследования: погибло 95% обитателей дна в Авачинской бухте.

«Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса (придонных животных –ред.). Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — процитировала пресс-служба правительства научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института Ивана Усатова.

Отличительная особенность экологической катастрофы на Камчатке в том, что гибнут придонные животные, а также животные, которые ими питаются. Участники экспедиции сообщают, что одна из возможных версий происходящего – цветение водорослей.

В свою очередь в Гринпис склоняются к антропогенной версии загрязнения Тихого океана на Камчатке.

«Мы проанализировали космические снимки берегов Халактрыского пляжа и соседних бухт. Загрязнение было зафиксировано в начале сентября», - сообщает Гринпис России на своей странице в Инстаграм.

Все ученые, работающие сейчас на Камчатке, согласны с тем, что необходимо выходить за пределы исследуемой акватории уже сейчас. Объясняют это тем, что масштаб бедствия будет только увеличиваться, независимо от причин катастрофы.

 

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