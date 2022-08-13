Украина уходит, оставляя за собой сотни могил

В городе Рубежном в Луганской народной республике проходит эксгумация и перезахоронение тел жертв украинской агрессии. Свидетелем одной из таких процедур стал наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

На улице Менделеева, в центре города, в марте-апреле появилось стихийное кладбище, лежащие в могилах люди были похоронены местными жителями. По времени это совпадает с периодом отхода украинских военных из города и дальнейшими регулярными обстрелами мирных жилых кварталов.

При эксгумации в могилах были обнаружены четыре тела: одна женщина и один ребёнок (возраст будет установлен позже), оставшиеся два из-за сильного разложения опознать невозможно – из останков будут взяты образцы тканей для дальнейшего анализа.

– Основной урон городской инфраструктуре и социальным объектам был нанесён в ходе отступления украинской армии из города. Работать в Рубежном мы будем десять дней, здесь уже было поднято 104 тела, идёт дальнейший розыск погибших. Мы предполагаем, что таковых может быть до пятисот. Рассчитываем до конца сентября всех поднять и перезахоронить, – уточнила Анна Сорока, руководитель межведомственной группы по розыску и захоронению жертв украинской агрессии.

На скорбной процедуре также присутствовали родственники погибших. У местной жительницы Натальи в апреле погибла дочь, которой было 29 лет. Её расстреляли украинские военные.

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– Это был геноцид мирного населения, – говорит Наталья.

Лилия Алталатини потеряла мать. Женщина, пережившая в детстве ужасы войны и немецкого концлагеря, умерла не от осколочных или пулевых ранений. Она покинула мир, изнывая в марте от голода и холода в собственной разрушенной квартире. Лилия застала маму уже в предсмертном состоянии.

– Мы её завернули в простыню и одеяло, муж мой попросил соседа – и они вместе волоком потянули хоронить её в траншею теплотрассы, так как инвентаря даже никакого не было, чтобы выкопать могилу, – вспоминает Лилия.