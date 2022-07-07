07.07.2022
Делом о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске занялись прокуратура и СК
07.07.2022
Политолог: Дело не в Джонсоне, а в кризисе британской государственности
07.07.2022
Онищенко: Биолаборатории США на Укрвине, к сожалению, факт, а не российская пропаганда
07.07.2022
Одобрено Хуснуллиным: Копейск получит чистую воду, озеро Курлады больше не будут загрязнять
07.07.2022
В поселке Мирный двое мужчин утонули, спасая лебедей из рыболовных сетей
07.07.2022
Сотрудники УФСБ задержали студента, заминировавшего «Гагарин-парк»
Украинские военные в Лисичанске срывали бессильную злость на священниках
07.07.2022
Южноуральские студенты уехали восстанавливать Донбасс
06.07.2022
По указу Владимира Путина чебаркульский танковый полк стал гвардейским
05.07.2022
Снаряд ВСУ искалечил малыша: трехлетнему Саше из Мариуполя помогают южноуральские депутаты
05.07.2022
Следственный комитет проверяет сведения о пытках российских военных
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022