Украинские военные в Лисичанске срывали бессильную злость на священниках

Взятый с боем Лисичанск постепенно приходит в себя после сражения и многих лет оккупации киевским режимом. Это последний крупный город Луганской народной республики, после освобождения можно говорить о восстановлении республики в своих естественных границах. Вчера, 6 июля, собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко побывал в освобождённом от украинских военных и иностранных наёмников городе. Лисичанск, сообщает он, побит, но, если сравнивать город с Северодонецком или Рубежным, пострадал не очень сильно.

Лисичанск в руинах Михаил Бондаренко Поделиться

При встрече с людьми становится понятно, что, в основном, все рады видеть освободителей. Но говорить о том ужасе, в котором горожанам довелось находиться в последнее время, никто не хочет.

В Лисичанске Михаилу удалось пообщаться со священнослужителем, протоиереем Виталием, который всё это время служил и помогал людям сначала у себя в храме, в селе Николаевка, а после его разрушения – уже непосредственно в Лисичанске.

– После прилёта снаряда в храм было ранено три женщины, а 26-го числа храм сгорел полностью. Сейчас служим в подвале, – говорит отец Виталий.

– Какие-либо преступления со стороны украинских военных вы замечали?

– Как таковых преступлений я не видел, но когда нас хотели эвакуировать, меня сперва завезли в штаб на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). Там решался вопрос об эвакуации в Артёмовск или Лисичанск, после вышел командир и с презрением сказал мне: «А, хохол Московский». Потом отправили в Лисичанск, а здесь, уже в отделе полиции, я услышал от сотрудника: «Докланялись своему Кириллу!» Хотя и среди них были люди хорошие, нам машину дали и подвезли.

– Насчёт воды и еды как сейчас у вас обстановка?

–Ребята-кадыровцы выдавали помощь, потом пресса приезжала, тоже подвозила продукты и воду.

– Говорили, что тут у вас всё украинские военные заминировали…

– Да, но, видать, уже разминировали, так как люди носят воду.