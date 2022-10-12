Утвержден план первоочередных мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Ключевое решение - мобилизованные предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. В ближайшее время Минюст и Минобороны разработают проект соответствующего федерального закона. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. После принятия такого акта мобилизованные получат пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.

«Если мобилизованный работодатель, который является индивидуальным предпринимателем или единственным учредителем и одновременно руководителем своего бизнеса, фактически прекратит свою деятельность в связи с тем, что проходит службу, работник сможет устроиться к другому работодателю», - рассказала на брифинге первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Соответствующие нормы, которые позволят работникам самим декларировать свой статус и получать подтверждение своей незанятости, в настоящее время тоже готовятся.

Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам и иной отчетности.

Предприниматели смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по аренде. Напомним, седьмого октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных и участников специальной военной операции.

Кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей

«Кредитные каникулы – это возможность не осуществлять никаких платежей в течение определённого времени. Этот период – весь срок мобилизации плюс 30 дней. А если после завершения мобилизации предприниматель был госпитализирован, то и весь срок прохождения лечения в медицинской организации», - отметила Баталина.

Для оформления кредитных каникул индивидуальному предпринимателю необходимо подать заявление в ту кредитную организацию, где он такой кредит ранее оформлял.

Начало льготного периода кредитных каникул будет не ранее 21 сентября текущего года. А обратиться с таким заявлением можно будет до конца 2023 года.

Кредитные каникулы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сейчас идёт подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации единственный руководитель, который одновременно является учредителем, также получит право на кредитные каникулы.

Условия кредитных каникул будут аналогичными индивидуальным предпринимателям, то есть каникулы будут также оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней. При этом документы можно будет представить и после завершения мобилизации для оформления кредитных каникул.

Отсрочка по арендным платежам и отмена штрафных санкций

Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены.

Также они получат возможность без каких-либо штрафов расторгнуть договоры аренды с государственными собственниками. «Такие предприниматели смогут отложить выплату за аренду объектов, которые находятся в государственной собственности», - уточнила Баталина. Рекомендации поступать аналогичным образом направлены и в адрес мцниципалитетов, с тем чтобы предприниматели, которые сегодня арендуют муниципальное имущество, также могли воспользоваться аналогичным подходом.

К таким представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции.

О видах бизнеса, где требуются лицензии, аккредитации

Если по лицензии требуется на предприятии или в организации наличие ряда сотрудников с определёнными компетенциями и квалификацией, а они в настоящий момент мобилизованы, то такая организация не будет считаться нарушителем. Для неё в упрощённом порядке продлят имеющиеся разрешения (лицензии, аттестаты). Часть таких разрешений будет продлеваться автоматически.

Помимо этого, устанавливаются упрощения: для деятельности саморегулируемых организаций, в области промышленной безопасности, в области охраны объектов культурного наследия, оценочной деятельности и в части аккредитации в национальной системе.

Исполнение государственных контрактов

Если поставщик, предприятие, организация из-за мобилизации – например, при мобилизации самого индивидуального предпринимателя или сотрудников организации – не может обеспечить качественное своевременное исполнение госконтракта, условия такого контракта можно будет изменить по соглашению сторон.

С бизнесменов не будут взыскивать неустойки и не станут включать их, что важно, в реестр недобросовестных поставщиков, а это даёт им возможность и в будущем заключать государственные контракты.

Норма об изменении подхода коснётся всех государственных контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

Условия грантовой поддержки.

Будут скорректированы условия предоставления грантов для индивидуальных предпринимателей, которые были призваны по частичной мобилизации. В частности, по грантам социальным и молодым предпринимателям, которые оформляются Министерством экономического развития.

Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафных санкций.

«Если предприниматель уже получил грант под свой проект, он сможет приостановить исполнение обязательств без каких-либо штрафов и взысканий или вернуть всю сумму гранта», - уточнила Баталина.

Также получатель гранта, если он призван для участия в специальной военной операции, может рассчитывать на смягчение требований, которые предъявляются к реализации его проекта.

После завершения мероприятий в рамках частичной мобилизации получатели грантов смогут заключить дополнительные соглашения и скорректировать сроки и результаты по своему проекту. Например, продлить срок реализации проекта.