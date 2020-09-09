В 2020 году не состоится прямая линия с президентом Путиным

Традиционное общение президента России Владимира Путина с народом в формате «прямой линии» в этом году отменено. Как сообщил сегодня, 9 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ее элементы будут добавлены в итоговую пресс-конференцию в декабре.

По его словам, президент проводит прямые линии последние несколько месяцев и еще одна в традиционном формате будет лишней.

"Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.