В Беларуси намерены ввести смертную казнь за госизмену

В Союзном государстве Белоруссии нижняя палата парламента – Национальное собрание утвердило в первом чтении законопроект, который предусматривает введение смертной казни за государственную измену для госслужащих и военных.

Сегодня, седьмого декабря, об этом сообщил официальный Telegram-канал Палаты представителей:

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».

Проект закона носит название "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".