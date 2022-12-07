07.12.2022
Цветы для любимых
07.12.2022
ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть
07.12.2022
Юные хоккеисты Магнитогорска придерживаются основ fair play
07.12.2022
Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке
07.12.2022
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
В Беларуси намерены ввести смертную казнь за госизмену
16.11.2022
Челябинская область начнет культурное сотрудничество с Республикой Беларусь
15.11.2022
В Челябинске готовы организовать выпуск гусеничных тракторов «Беларусь»
10.10.2018
Маленькие читатели Магнитогорска и Гомеля наводят мосты
18.08.2017
В Минске открыли памятник "песняру" с Урала Владимиру Мулявину
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022