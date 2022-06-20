20.06.2022
Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке
20.06.2022
Ватерполистки «Динамо-Уралочки» признаны лидерами сборной России
20.06.2022
Мэр Челябинска поручила скосить траву на северо-западе города
20.06.2022
На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
20.06.2022
Площадь Павших революционеров в Челябинске озеленят на шесть миллионов рублей
20.06.2022
В Челябинске назвали сроки установки новых остановок
В Европе Путина назвали «новым боссом» и прокляли Вашингтон
17.06.2022
Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм
17.06.2022
Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке
17.06.2022
В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
17.06.2022
На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022