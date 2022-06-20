В Европе Путина назвали «новым боссом» и прокляли Вашингтон

Финское издание «UMV-Lehti» опубликовало статью Майка Уитни под названием «Представляем нового босса: Путин оставляет Европу сухой». В материале отмечается, что новость о сокращение поставок газа из России на 40 процентов вызвала ужас в Европе.

В Германии, где за последние три месяца цена на газ утроилась, а инфляция достигла максимума за последние четыре десятилетия, это сокращение способно погрузить экономику в рецессию. Германия и Европа в целом платят за энергию больше, чем любой другой регион мира, что серьёзно подрывает конкурентоспособность ЕС и приводит к резкому снижению уровня жизни.

На этом фоне, констатирует автор, Россия не выглядит обеспокоенной. Рубль укрепился до пятилетнего максимума, положительное сальдо торгового баланса бьёт рекорды, а экспорт сырья приносит баснословные прибыли. И это после введения в отношении России санкций, которые не имеют аналогов в истории.

По мнению автора, несчастья обрушились на Старый Свет после того, как он согласился стать ручным псом Вашингтона в его стратегии отказа от российских энергоресурсов. Но рынок облигаций, западная финансовая система и валюта неразрывно связаны с экономическим ростом, зависящим почти исключительно от наличия дешёвой энергии.

«Мы заплатим высокую цену за самоубийственный переворот Вашингтона», - подводит итог Майк Уитни.

Необходимо отметить, что причиной сокращения поставок газа стал отказ Канады возвращать турбины «Симменс», которые находились на плановом техобслуживании. Канадские власти аргументируют это введенными против России санкциями.