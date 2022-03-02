В Германии заявили о готовности к прекращению поставок российского газа

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Телефоны:

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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона в свя
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.03.2022

Губернатор Текслер обратился к южноуральцам в связи с событиями на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Госдума сегодня, 4 марта, приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении угол
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.03.2022

В России вводят уголовную ответственность за фэйки о действиях российских военных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель совета директоров ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинс
04.03.2022

Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Златоуста (Челябинская область) сегодня, четвертого марта, работают следователи и
04.03.2022

В администрацию Златоуста пришел ОМОН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Ашинском металлургическом заводе (Челябинская область) прошли обыски. По предварительной инфор
04.03.2022

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04.03.2022

Часть Советского района Челябинска останется без воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.03.2022

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.03.2022

В Челябинской области за сутки ковид подтвержден у почти 2,3 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.03.2022

Главная достопримечательность нацпарка «Зюраткуль» начала таять
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.03.2022

Жительница Катав-Ивановска, убившая своего новорожденного ребенка, осталась на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.03.2022

В Челябинской области продолжается приём заявок на фестиваль детского творчества

Федерация
02.03.2022 14:09

В Германии заявили о готовности к прекращению поставок российского газа

Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России. Об этом сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, передаёт ТАСС.

В эфире немецкой радиостанции Хабек пояснил, что в последние годы зависимость Германии от поставок энергоресурсов из России возросла, и тем самым ФРГ «загнала себя в угол».

Однако даже если Россия прекратит поставки голубого топлива, по словам министра, каждый готов к этому. «Я могу дать отбой на текущую зиму и лето, мы бы пережили это [прекращение поставок] хорошо», - заверил Роберт Хабек.

Глава Минэкономики подчеркнул, что к предстоящей зиме власти ФРГ намерены принять дополнительные меры для обеспечения энергобезопасности страны. В частности, власти планирую изменить законодательство, регулирующее объёмы топлива в газохранилищах, а также отсрочить отказ от использования угольных электростанций.

«Прагматизм должен превзойти любое политическое решение, безопасность поставок должна быть гарантирована», - заявил Хабек. Под политическим решением министр имел в виду взятый Германией курс на построение «зелёной» экономики.

Ранее глава Минэкономики ФРГ сообщил о создании национального резерва газа. Кроме того, операторов хотят обязать заполнять газохранилища перед началом зимы «независимо от их интересов».

Отметим, что сегодня, второго марта, цена газа в Европе в ходе торгов на Лондонской бирже поднялась выше $1800 за 1 тыс. кубометров.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона в свя
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.03.2022

Губернатор Текслер обратился к южноуральцам в связи с событиями на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Госдума сегодня, 4 марта, приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении угол
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.03.2022

В России вводят уголовную ответственность за фэйки о действиях российских военных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель совета директоров ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинс
04.03.2022

Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Златоуста (Челябинская область) сегодня, четвертого марта, работают следователи и
04.03.2022

В администрацию Златоуста пришел ОМОН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Ашинском металлургическом заводе (Челябинская область) прошли обыски. По предварительной инфор
04.03.2022

На Ашинский металлургический завод пришли силовики
Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.03.2022

Губернатор Текслер обратился к южноуральцам в связи с событиями на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.03.2022

В России вводят уголовную ответственность за фэйки о действиях российских военных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.03.2022

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.03.2022

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04.03.2022
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В Челябинской области создают оперативный штаб по координации работы в части оказания помощи граж
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03.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, третьего марта, отмечается четвертый день масленицы – «Разгуляй». У этого дня есть еще
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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04.03.2022 13:10

Главная достопримечательность нацпарка «Зюраткуль» начала таять

04.03.2022 13:07

Жительница Катав-Ивановска, убившая своего новорожденного ребенка, осталась на свободе

04.03.2022 13:05

В Челябинской области продолжается приём заявок на фестиваль детского творчества

04.03.2022 13:01

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04.03.2022 12:56

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Прокуратура запросила для Бахаева 12,5 года колонии строгого режима

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В Челябинскую область прибыли 33 беженца из ДНР и ЛНР

02.03.2022 15:21

В Челябинске представители религии и власти обсудили инструменты профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде

02.03.2022 15:08

Экс директора «Гринфлайта» признали банкротом

02.03.2022 15:01

В Челябинской области губернатор и начальник ФСБ региона обсудили насущные вопросы

02.03.2022 14:12

Скотт Риттер: Это операция, которая разоружит Украину

02.03.2022 14:09

В Германии заявили о готовности к прекращению поставок российского газа