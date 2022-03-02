В Германии заявили о готовности к прекращению поставок российского газа

Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России. Об этом сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, передаёт ТАСС.

В эфире немецкой радиостанции Хабек пояснил, что в последние годы зависимость Германии от поставок энергоресурсов из России возросла, и тем самым ФРГ «загнала себя в угол».

Однако даже если Россия прекратит поставки голубого топлива, по словам министра, каждый готов к этому. «Я могу дать отбой на текущую зиму и лето, мы бы пережили это [прекращение поставок] хорошо», - заверил Роберт Хабек.

Глава Минэкономики подчеркнул, что к предстоящей зиме власти ФРГ намерены принять дополнительные меры для обеспечения энергобезопасности страны. В частности, власти планирую изменить законодательство, регулирующее объёмы топлива в газохранилищах, а также отсрочить отказ от использования угольных электростанций.

«Прагматизм должен превзойти любое политическое решение, безопасность поставок должна быть гарантирована», - заявил Хабек. Под политическим решением министр имел в виду взятый Германией курс на построение «зелёной» экономики.

Ранее глава Минэкономики ФРГ сообщил о создании национального резерва газа. Кроме того, операторов хотят обязать заполнять газохранилища перед началом зимы «независимо от их интересов».

Отметим, что сегодня, второго марта, цена газа в Европе в ходе торгов на Лондонской бирже поднялась выше $1800 за 1 тыс. кубометров.