04.03.2022
Часть Советского района Челябинска останется без воды
04.03.2022
Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС
04.03.2022
В Челябинской области за сутки ковид подтвержден у почти 2,3 тысячи жителей
04.03.2022
Главная достопримечательность нацпарка «Зюраткуль» начала таять
04.03.2022
Жительница Катав-Ивановска, убившая своего новорожденного ребенка, осталась на свободе
04.03.2022
В Челябинской области продолжается приём заявок на фестиваль детского творчества
В Германии заявили о готовности к прекращению поставок российского газа
04.03.2022
Губернатор Текслер обратился к южноуральцам в связи с событиями на Украине
04.03.2022
В России вводят уголовную ответственность за фэйки о действиях российских военных
04.03.2022
Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС
04.03.2022
Российские спецслужбы взяли под контроль интернет на Украине
Челябинские ополченцы Донбасса поддержали действия Российской армии
04.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
03.03.2022
В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
03.03.2022
В четверг самый загульный день масленичной недели - Разгуляй
03.03.2022
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022