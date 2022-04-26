В горсовете Кременной произошел теракт

Сегодня 26 апреля в освобождённом городе Кременной Луганской Народной Республики в горсовете произошёл взрыв.

Как сообщают наши источники — это теракт направлен в первую очередь на панику и устрашение мирного населения города.

Информация о жертвах и пострадавших в результате взрыва уточняется.