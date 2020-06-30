В Госдуме потребовали создать в РПЦ собственную контрразведку

В России после череды скандалов в среде РПЦ появилась инициатива по обязательному прохождению будущими священниками проверок на наличие судимостей и психических отклонений. С соответствующим предложением к патриархии выступил депутат Государственной Думы Евгений Марченко.

Парламентарий предлагает внести ряд поправок в Трудовой кодекс и другие законодательные акты, включающих священников в список профессий с обязательным прохождением обследования на наличие психических заболеваний, препятствующих служению в церквях, и предоставления справки о судимостях.

Недопуск к работе получат кандидаты в священнослужители, совершившие преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности,, против семьи и несовершеннолетних и др.

Кроме того, депутат предложил РПЦ создать систему собственной безопасности по примеру аналогичной системы в МВД России, сотрудники которой будут выявлять и преследовать “преступников в погонах” только в среде служителей культа.