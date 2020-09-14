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В Госдуме предложили наказывать депутатов-пустословов рублем

Федерация
Сегодня, 18:26
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Политиков, которые не исполняют свои предвыборные обещания и программы, нужно штрафовать или лишать мандата. С таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Нилов на площадке марафона “Ночь выборов” в пресс-центре ТАСС.

Парламентарий призвал принять закон о политическом мошенничестве. Речь идет о заявлениях кандидатов по конкретным направлениям в период предвыборной кампании. Олег Нилов предлагает нотариально фиксировать программные заявление кандидатов, а в случае неисполнения обещаний предусмотреть уголовное наказание в виде штрафа.

Появление своей инициативы депутат объяснил требованиями со стороны избирателей нести народными избранниками персональную ответственность за свои слова. Правда, Нилов признался, что сам не верит в то, что такой законопроект будет принят.

 

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