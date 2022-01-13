В Госдуме предложили оплачивать «внеурочное взаимодействие с начальством»

В Госдуме предложили оплачивать работникам выполнение поручений начальства во внерабочее время. Такой законопроект направлен на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия», пишут «Известия». Автор инициативы - член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий считает, что вне сферы регулирования закона оказались отношения работника и работодателя за пределами установленного рабочего время. Сейчас сложилась такая практика, когда руководитель может позвонить и попросить сделать срочное задание уже после того, как сотрудник ушёл из офиса. Подобное «внеурочное взаимодействие с руководством» должно считаться переработкой и оплачиваться в соответствии с Трудовым кодексом, считает Светлана Бессараб.

При этом в законодательство внесли поправки, которые регулируют эти отношения в случае перевода работника на дистант. А про «стационарных» работников забыли.

«Одним из прав дистанционного сотрудника стало право быть офлайн. Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 08:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определенным тарифам. Но так получилось, что мы не подумали о стационарных работниках, которые трудятся в те же часы на рабочем месте, а потом получают задание от работодателя доделать что-то в дистанционном формате. Этот пробел следует устранить», — заявила парламентарий.

Оплачивать «дистанционные переработки» офисным сотрудникам предлагается по принципу сверхурочной работы: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном размере. По желанию работника деньги можно заменить на отгул.

Автор законопроекта Светлана Бессараб уверена, что доказываются такие переработки достаточно легко, поскольку работодатель чаще всего отправляет сотруднику письма или сообщения. Однако некоторые эксперты и депутаты полагают, что трудовые отношения не нуждаются в столь детальном регулировании, и некоторые вопросы, в том числе вопросы выхода на связь вне рабочего времени, можно решить с работодателем напрямую.