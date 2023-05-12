В Магнитогорске на выездном заседании комитета Госдумы обсуждают вопросы моногородов и экспорта

Вопросы развития моногородов и экспорта рассмотрят сегодня, 12 мая, в Магнитогорске на выездном заседании комитета по экономической политики Государственной Думы Российской Федерации. Для Челябинской области, как экспортно ориентированного региона с большим количеством моногородов, это важные направления развития.

В рамках выездного заседания прошла встреча главы региона Алексея Текслера с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Мы сегодня более внимательно будем рассматривать вопросы моногородов и экспорта. Для нас это важные направления, учитывая, что Челябинская область – одна из крупнейших по количеству моногородов, и каждый моногород имеет свою специфику, - отметил губернатор Алексей Текслер. - Также мы экспортно ориентированный регион». Как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер поблагодарил Владимира Якушева и Максима Топилина за то, что регион был выбран площадкой для проведения выездного заседания думского комитета по экономической политике, отметив, что вопрос развития и экономического роста сегодня является ключевым.

«Мы активно развиваемся, решаем задачи, которые стоят перед регионом: это вопросы экономического роста, роста производительности труда, роста заработных плат и доходов, конечно. Регион сегодня активно работает в рамках гособоронзаказа. И в этом смысле не подведет - все задачи, которые сегодня ставит страна, безусловно, выполнит», - подчеркнул глава региона.

Максим Топилин в свою очередь отметил важность выездных заседаний с участием представителей промышленности, администраций, в том числе моногородов, для выработки совместных решений.

«Безусловно, сегодня ключевые задачи, которые ставит перед нами руководство, – это реализация гособоронзаказа, развитие других отраслей промышленности, технологический суверенитет», - сказал Максим Топилин.

По его словам, министерство экономического развития РФ подготовило закон о технологических компаниях. «Это также попытка все в большей и большей мере поддержать те прорывные технологии и проекты, которые позволят нам обеспечить независимость. Главное заключается в том, чтобы проекты стали действующими», - пояснил Топилин.