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В министерстве спорта прокомментировали закупку холодильного оборудования для арены «Трактор»

В министерстве спорта Челябинской области прокомментировали закупку холодильного оборудовани на сумму 10 миллионов рублей, которое не соответствует заявленным характеристикам.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, ззкупка холодильного оборудования между ОБУ «Ледовая арена «Трактор» и ООО «Челябинскторгтехника» была произведена в 2013 году. В 2019 году компрессор оборудования вышел из строя. Руководство ледовой арены «Трактор» пригласило экспертов, чтобы установить причину поломки. Тогда и выяснилось, что комплектующие холодильного оборудования не соответствуют заявленным характеристикам технического задания.

Было подготовлено соответствующие обращение в контролирующие органы о несоответствии установленного оборудования тем характеристикам, заявленным в техзадании. Весной 2020 года холодильное оборудование было восстановлено организацией, осуществлявшей поставку оборудования.

Но при этом прокуратура установила, что комплектующие оборудования отличаются качеством и ценой. У них более низкие технические характеристики и присутствуют кустарно выполненные элементы. Надзорное ведомство требует возбудить уголовное дело.