В Минздраве объяснили дефицит ряда лекарств повышенным спросом

Возможное отсутствие в аптеках некоторых лекарств вызвано не прекращением поставок препаратов и комплектующих, а повышенным спросом. Об этом сегодня, 21 марта, заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передаёт ТАСС.

«Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», - сообщил замминистра.

Напомним, что об исчезновении из аптечных сетей некоторых жизненно важных препаратов сообщали и челябинцы. В Минздраве Челябинской области заявили, что сбоев в поставках не наблюдается. Кроме того, многие лекарственные препараты, в том числе отечественного производства, резко выросли в цене. Среди причины эксперты называют зависимость от импортного сырья, ослабление рубля, а также нарушение логистических цепочек поставок.