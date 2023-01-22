В ночь на воскресенье наступил Новый год по лунному календарю

В полночь 22 января в Китае и некоторых странах Восточной Азии наступил Новый год, символом которого стал Черный водяной кролик или чёрный кот. По московскому времени Новый год по восточному календарю наступил 21 января в 19 часов. В Китае встретили не 2023 год, а 4720-й.

Ежегодно Новый год по восточному календарю отмечается в разное время – праздник выпадает на один из дней в периоде с 21 декабря и до 21 февраля. Первый день Нового года в Китае выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния (в этом году на 22 января).

Празднование китайского Нового года длится 15 дней - в этом году до пятого февраля.

Год черного Кролика продолжится до девятого февраля 2024 года.

В пятницу около 300 студентов из Китайской Народной Республики, которые учатся в Челябинске в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), решили не отступать от традиций и отметить праздник вместе со всем вузом. В актовом зале ЮУРГУ состоялся ежегодный праздничный концерт, в ходе которого студенты познакомились с китайской культурой.