В очередь: в России возобновили прием заявлений на детские выплаты

В России сегодня, 2 октября, возобновляется прием заявлений, приостановленный с 1 апреля в связи с пандемией по коронавирусной инфекции, для получения ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении детей. Теперь для предоставления выплат необходимо оформить соответствующие документы.

В карантинный период выплаты на детей начислялись без подачи заявлений со стороны граждан. Так как решения об автоматическом продлении выплат не появилось, то со 2 октября необходимо будет подавать лично или через портал Госуслуги весь пакет документов.

Как уточняют в “Парламентской газете”, сначала заявление подается до достижения ребенком возраста 2 лет, затем - 3 лет. Подтвердить право на пособие необходимо предоставлением паспортов родителей, свидетельства о расторжении брака, сведения о доходах семьи, справка из военкомата о призыве отца на военную службу, реквизиты счета для начисления денег.