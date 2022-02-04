В Пекине стартует Зимняя Олимпиада

В Пекине сегодня, 4 февраля, стартуют Зимние Олимпийские Игры. Практически бесснежная столица Китая стала первым городом в истории, который принимает и летнюю, и зимнюю Олимпиады.

Некоторые соревнования начались уже раньше официального открытия. Так, например, короткую программу в рамках командного турнира откатали мужчины-фигуристы. Первое место занял американец Нэтан Чен, набрав 111,71 баллов. На втором - Шома Уно из Японии (105,46 баллов), а на третьем – россиянин Марк Кондратюк (95,81 баллов).

Однако основные состязания – ещё впереди. Сегодня же внимание миллионов людей по всему миру будет приковано к церемонии открытия Олимпиады. Грандиозное шоу начнётся в 15 часов по московскому времени. Кстати, знаменосцами от нашей сборной выступят южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. В торжественной церемонии также примет участие президент России Владимир Путин.

Кроме того, в первый день Игр можно будет насладиться прокатами сильнейших фигуристов мира - командные состязания продолжатся выступлениями танцевальных пар. Россию представят Виктория Синицына и Никита Косолапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Также сегодня пройдут соревнования в дабл-миксте по кёрлингу и первые матчи по хоккею среди женщин. Женская хоккейная сборная России выйдет на лёд в рамках группового этапа против соперниц из Швейцарии.

Удачи российским спортсменам накануне пожелал премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства также озвучил размер денежного вознаграждения победителей. За золотую медаль олимпийцы получат 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн рублей и за бронзовую – 1,7 млн рублей.

Поздравления летят российским спортсменам даже из космоса. На борту МКС космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров развернули флаг России и пожелали российским спортсменам успехов, побед и новых рекордов.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта.