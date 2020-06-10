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В России хотят наказывать злостных пьяниц лишением водительских прав

Федерация
Сегодня, 12:10

В России после смертельного ДТП в Москве, произошедшего с участием известного актера Михаила Ефремова, появилась инициатива по лишению водительских прав пьяных дебоширов.

С предложением лишать водительских прав за двукратное привлечение к ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Свое обращение он направил в МВД России на имя Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Общественник считает необходимым внести поправку в ст.20.21 КоАП РФ “Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения”, добавив отдельным наказанием для граждан с водительскими правами. Он предлагает лишать таких нарушителей прав на управление авто с 6-24 месяцев.

Хамзаев уверен, что если в течение некоторого времени гражданин в пьяном виде несколько раз привлекался за нарушение общественного порядка, то это явный сигнал, что у него непростые отношения с алкоголем. А как водитель он априори представляет опасность.

 

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