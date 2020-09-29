В России хотят поддержать пожилых бизнесменов льготами и субсидиями

В России необходимо создать федеральную программу поддержки для предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста. Предлагается таким бизнесменам предоставлять налоговые льготы и субсидированные ставки по кредитам на открытие своего дела.

С такой инициативой выступил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Виктор Зубарев. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщают РИА “Новости”.

Разработчик считает, что такой федеральный проект поддержки позволит вовлекать пенсионеров в социальную жизнь и выполнить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по повышении предпринимательской активности.

Депутат предлагает давать налоговые льготы для предпринимателей, открывающих бизнес в преклонном возрасте, освободить пенсионеров бизнесменов от обязательной уплаты страховых взносов и сделать эту обязанность добровольной.