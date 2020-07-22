В России хотят создать фонд квартир одиноких стариков

В России появилась инициатива по созданию государственного фонда квартир одиноких пожилых граждан, которые будут предавать в него свои квадратные метры взамен на пожизненное содержание. Как сообщают сегодня, 22 июля, “Известия”, с таким предложением выступил Союз потребителей.

По задумке разработчиков, передавшим в фонд квартиры, пожилым людям будет выплачиваться рента. Пополнять фонд предлагается за счет взносов претендентов на жилье.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что применяемые схемы по пожизненному содержанию пенсионеров взамен на их квартиры зачастую заканчиваются криминалом. Более того, обеспечение должной безопасности пожилым людям не представляется возможным. Конечно же участие государства может повысить доверие к таким сделкам, но при условии обеспечения должного контроля.