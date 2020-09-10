ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России хотят ужесточить допуск на уроки физкультуры

Федерация
Сегодня, 15:04
Размер текста

В России предложили ужесточить правила допуска школьников на занятия по физической культуре. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Государственной думы по охране здоровья.

Поводом для пересмотра правил послужила очередная смерть школьника на уроке по физкультуре в одной из тюменских школ. В частности,  законопроект будет  обязывать родителей ученика предоставлять в образовательное учреждение сведения о состоянии здоровья ребенка, пишет “Парламентская газета”.

Из-за проблем во взаимодействии между родителями, медиками и учителями очень часто страдают дети. Иногда родители пренебрегают предоставлением актуальных сведений о состоянии ребенка, в результате чего для него не создаются спецусловия по учебе, питанию и занятиям спортом.

Еще одна инициатива заключается в повышении статуса медработников школ. В настоящее время медики в школах считаются вспомогательным персоналом. После принятия законопроекта медики станут членами педагогических советов.

Кроме того, предлагается ввести ежегодную обязательную диспансеризацию школьников.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
08.09.20 15:37
Навальный пришел в себя в Германии
08.09.20 14:54
Минтруд подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2021 год
07.09.20 12:40
В России повысят штрафы за холодные батареи
07.09.20 12:28
Сибирские силовики заявили о готовности помочь немецким коллегам в деле Навального
07.09.20 12:18
Роскосмос готовит разработку по сжиганию ТБО
04.09.20 16:39
В России хотят запретить снижать прожиточный минимум
04.09.20 16:25
Известный защитник Новороссии Бенес Айо не может получить российское гражданство
04.09.20 09:50
Совет при президенте РФ по правам человека рассмотрит обращение активистов Стоп ГОКа
01.09.20 15:15
Гастарбайтерам вход воспрещен: Европа вводит для Украины “безвизовый” фильтр
01.09.20 15:06
Силовики начнут борьбу с манипуляциями подростками в сети
Общество
Сегодня, 13:51
На этот раз – «Богатырь М»
Горожане не верят, что очередной чудо-трамвай приживется в Челябинске
Общество
Сегодня, 10:02
Южноуральцев приглашают поставить прививку от гриппа в ТРК и на избирательных участках
Новости
Сегодня, 15:09
Федерация
Создателям паблика запрещенной АУЕ дали серьезные сроки в колонии
Сегодня, 14:14
Федерация
Немецкая газета рассказала, кто спас Навального
Сегодня, 13:50
Общество
В России на треть увеличилось количество желающих работать пенсионеров
Сегодня, 13:23
Спорт
На Южном Урале выявили сильнейший танковый экипаж среди заводчан
Сегодня, 12:19
Происшествия
Облсуд оставил челябинского эколога-юриста Владимира Казанцева под домашним арестом
Материалы рубрики
Сегодня, 15:09
Федерация
Создателям паблика запрещенной АУЕ дали серьезные сроки в колонии
Сегодня, 14:14
Федерация
Немецкая газета рассказала, кто спас Навального
Вчера, 14:51
Федерация
В 2020 году не состоится прямая линия с президентом Путиным
08.09.20 16:13
Федерация
Россиян предупредили о скачке цен на растительное масло
08.09.20 15:37
Федерация
Навальный пришел в себя в Германии
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика