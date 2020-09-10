В России хотят ужесточить допуск на уроки физкультуры

В России предложили ужесточить правила допуска школьников на занятия по физической культуре. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Государственной думы по охране здоровья.

Поводом для пересмотра правил послужила очередная смерть школьника на уроке по физкультуре в одной из тюменских школ. В частности, законопроект будет обязывать родителей ученика предоставлять в образовательное учреждение сведения о состоянии здоровья ребенка, пишет “Парламентская газета”.

Из-за проблем во взаимодействии между родителями, медиками и учителями очень часто страдают дети. Иногда родители пренебрегают предоставлением актуальных сведений о состоянии ребенка, в результате чего для него не создаются спецусловия по учебе, питанию и занятиям спортом.

Еще одна инициатива заключается в повышении статуса медработников школ. В настоящее время медики в школах считаются вспомогательным персоналом. После принятия законопроекта медики станут членами педагогических советов.

Кроме того, предлагается ввести ежегодную обязательную диспансеризацию школьников.