В России медосмотр для водителей хотят сделать дистанционным

В России медосмотр для водителей могут сделать дистанционным. Приборы в удалённом формате будут измерять температуру и давление работника перед выходом в рейс, а также исследовать его дыхание на наличие паров алкоголя. Заключение на возможность управления транспортным средством будет выдавать машина, а врач подписывать. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в феврале, пишут «Известия».

По мнению авторов инициативы, удалённый формат медосмотра позволит уменьшить распространение инфекций, в том числе коронавируса, среди работающего населения. Кроме того, по мнению экспертов, использование телемедицины поможет более объективно оценивать состояние здоровья водителей.

Инициатива потребует внесения поправок в ст. 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 23 закона «О безопасности дорожного движения». В случае одобрения проекта Минздрав России получит новые полномочия, в том числе по утверждению порядков проведения таких осмотров.

Как рассказали в комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной, регионы законопроект поддержали. Одной из причин является острый дефицит врачей и медработников, которые проводили бы такие осмотры, и выходом здесь могут стать он-лайн технологии.

«По предварительным подсчетам, требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет. Безусловно, наш комитет этот законопроект поддержит, так как он очень нужен стране», — рассказал глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев.

Другие преимущества дистанционного медобследования - это снижение затрат и времени для прохождения водителями обязательных процедур. Эксперты также обращают внимание на то, что с помощью технологий можно будет победить формализм в этой сфере, а также контролировать физическое самочувствие таксистов перед их выходом на маршруты.

«Это можно поддержать, так как в реальной жизни сегодня, как правило, никакой медосмотр водителей не проводится. Например, представим типичного таксиста, который должен всё утро провести в медицинской организации, чтобы получить допуск на маршрут», — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Однако далеко не все готовы доверить проверку здоровья машине. Так, скептически относятся к проекту в КПРФ - представители партии считают, что нельзя делать медицинское заключение, не видя человека. «Мне кажется, что это слишком смелое решение, поэтому мы вряд ли этот законопроект поддержим», — сообщил член фракции Сергей Обухов.

И если пока споры возникают между политическими фракциями, то вполне вероятно, что подобные горячие дискуссии разгорятся и в обществе, в котором только каждый десятый гражданин положительно оценивает качество предоставляемых медуслуг. Согласно опросу ВЦИОМ, 89% опрошенных россиян считает уровень медицинского обслуживания удовлетворительным или плохим.