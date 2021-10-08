В России могут провести «репетицию» отключения Интернета

В России может пройти «репетиция» глобального отключения Интернета. Такая идея посетила депутата Госдумы от Самарского региона Александра Хинштейна, который предложил провести учения в духе «сигнала тревоги».

«Я не исключаю, что имеет смысл провести такие учения, какие проводятся по оповещению населения. Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — так высказался Александр Хинштейн на мастер-классе «Журналистика на платформах новых медиа», который провёл в Москве в рамках открытия второго модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа».

Такая идея пришла к депутату после того, как 4 октября произошёл массовый сбой в Facebook, Instagram, WhatsApp, а также в нескольких крупных стриминговых сервисах и мессендежерах. Хинштейн верит, что если отрубить социальные сети на пару часов еще раз, то появится возможность найти уязвимые места в Рунете.