08.10.2021
В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида
08.10.2021
В России могут провести «репетицию» отключения Интернета
08.10.2021
Эксперты Мегафона: на связи с Челябинском свыше 100 стран
08.10.2021
Челябинских бизнесвумен позвали на “В бизнес на шпильках”
08.10.2021
Миндортранс объявил новый аукцион на строительство дороги Париж-Джабык
08.10.2021
Южноуральцам, не получившим «президентскую» выплату, советуют поторопиться
В России могут провести «репетицию» отключения Интернета
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021