В России начали выдавать больничные по новым правилам
В России изменились правила оформления больничных листов. С 1 сентября по новым правилам выдаются больничные карантинщикам и тем, кто ухаживает за заболевшим ребенком.
Если пациент вынужден сидеть на карантине или при подозрении на коронавирусную инфекцию, то больничный лист выдается на весь период самоизоляции продолжительностью 14 дней.
В случае, если на карантине оказывается ребенок в возрасте до 7 лет, то родителю предоставляется больничный на весь период карантина. документ предоставляется одному из работающих родителей участковым педиатром.
Что касается электронного больничного, то он выдается в режиме онлайн. Прием проводится посредством телемедицины фельдшером, числящимся в Федеральном регистре медработников. Для этого необходимо предоставить паспорт, СНИЛС. Сначала больничный лист может выдаваться на бумаге, а продлеваться в электронном.
Для получения больничного необходимо заполнить соответствующее заявление на портале Госуслуг, заполнить форму, приложить фото паспорта и СНИЛСа.
Отмечается, что карантинные больничные оплачиваются двум частями: за первые 7 дней и последующие. При этом не предусмотрена компенсация разницы между фактической зарплатой и пособием, пишет ФедералПресс.
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