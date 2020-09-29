В России начали выдавать больничные по новым правилам

В России изменились правила оформления больничных листов. С 1 сентября по новым правилам выдаются больничные карантинщикам и тем, кто ухаживает за заболевшим ребенком.

Если пациент вынужден сидеть на карантине или при подозрении на коронавирусную инфекцию, то больничный лист выдается на весь период самоизоляции продолжительностью 14 дней.

В случае, если на карантине оказывается ребенок в возрасте до 7 лет, то родителю предоставляется больничный на весь период карантина. документ предоставляется одному из работающих родителей участковым педиатром.

Что касается электронного больничного, то он выдается в режиме онлайн. Прием проводится посредством телемедицины фельдшером, числящимся в Федеральном регистре медработников. Для этого необходимо предоставить паспорт, СНИЛС. Сначала больничный лист может выдаваться на бумаге, а продлеваться в электронном.

Для получения больничного необходимо заполнить соответствующее заявление на портале Госуслуг, заполнить форму, приложить фото паспорта и СНИЛСа.

Отмечается, что карантинные больничные оплачиваются двум частями: за первые 7 дней и последующие. При этом не предусмотрена компенсация разницы между фактической зарплатой и пособием, пишет ФедералПресс.