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В России нашли способ снизить на 15% плату за отопление

Федерация
Сегодня, 13:01
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В России предложили уменьшить затраты на оплату отопления за счет самих потребителей. Модернизация тепловых котельных в домах 1970-1980-х годов постройки и установка циркуляционных насосов поможет снизить стоимость тепла на 15%. С соответствующей инициативой выступил Союз потребителей, пишут сегодня, 21 августа, “Известия”.

В документе, который был направлен в Минстрой, утверждается, что благодаря модернизации тепловых пунктов в таких домах, тепло будет равномерно распределяться по этажам. Кроме того, станет возможным его регулировка в соответствии с погодными условиями.

Затраты на модернизацию в размере 400 тыс. рублей предлагается возложить на собственников жилого фонда. Правильнее всего, по мнениею экспертов, устанавливать циркуляционные системы в старых домах было бы правильно за счет проведения капитальных ремонтов зданий.

 

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