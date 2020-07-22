В России очистят историю Второй мировой войны от искажений

В России стартует программа по противодействию фальсификации и искажениям истории Второй мировой войны. Реализация программы планируется за счет федерального бюджета и рассчитана на 3 года.

Как прописано в методичке Минфина, которая имеется в распоряжении “Известий”, средства будут выделены фонду “История Отечества”, который и проведет соответствующие работы. По словам руководителя фонда Константина Могилева, сумма исчисляется несколькими миллионами рублей.

Выделенные средства будут направлены на публикацию архивных документов, продвижение среди российской и иностранной аудитории, а также на оперативное реагирование на попытки фальсифицировать или исказить исторические факты.

Это не первая попытка российских властей очистить историю от искажений. В 2009-2012 годах при президенте РФ работала соответствующая комиссия.