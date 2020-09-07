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В России повысят штрафы за холодные батареи

Федерация
Сегодня, 12:40
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В России будут пересмотрены штрафы за нарушение нормативов ресурсоснабжающими организациями в сторону ужесточения с 500-100 рублей до 5-10 тысяч рублей за первое нарушение и 15-30 тысяч рублей - за повторное.

Как сообщила “Известиям” депутат Госдумы Наталья Костенко, по просьбе Минстроя из законопроекта будет исключен пункт о наказании для юрлиц, которое на сегодняшний день составляет 5-10 тысяч рублей.

Ведомство указывает, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

Отмечается, что с учетом всех доработок законопроект будет внесен в Госдуму уже в сентябре.

 

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