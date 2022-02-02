В России появится федеральная система эко-мониторинга

В 2030 году в России появится единый информационный ресурс о состоянии окружающей среды по всей стране. Данные эко-мониторинга будут доступны всем гражданам и организациям. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Система позволит собирать, анализировать и показывать информацию о состоянии воды, почвы, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также источниках негативного воздействия во всех российских регионах. Сервис создадут в рамках нового федерального проекта «Комплексная система мониторинга окружающей среды», который запускают в этом году.

До 2024 года планируется разработать систему и интегрировать её с другими системами госорганов. Ещё пара лет уйдёт на развитие сети сбора данных и увеличение числа точек контроля. Подчёркивается, что данные будут браться как из государственных информационных ресурсов, так из «открытых источников». Правда, что имеется в виду под «наборами открытых данных», не уточняется.

По словам Виктории Абрамченко, использование всех источников информации поможет в реальном времени получать объективную информацию о загрязнении окружающей среды и оперативно реагировать на критические изменения.

«Экологические чрезвычайные происшествия, техногенные аварии и ликвидация последствий природных катаклизмов наглядно показывают, что государство должно обладать единой экологической информацией в режиме реального времени. Существующие системы носят разрозненный характер. А без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия и предотвращение экологических катастроф. Таким ресурсом станет комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды», - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Отвечать за реализацию проекта будет ППК «Российский экологический оператор».