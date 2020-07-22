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В России предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ

Федерация
Сегодня, 13:01

В России появилась инициатива сдвинуть на более ранние сроки старт по взысканию долгов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Предлагается вместо января 2021 года начинать выписывать штрафы за просроченные платежи уже с сентября. 

По мнению выступившего с предложением главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, острая фаза пандемии подошла к концу, поэтому целесообразно отменить меру поддержки населения и бизнеса, которая была принята во время пика распространения новой коронавирусной инфекции. Отмена моратория на взыскание долгов по ЖКХ с сентября укрепит платежную дисциплину граждан, передает словам парламентария “МК”.

Однако опрошенные изданием эксперты уверены, что реализация инициативы нанесет серьезный удар по людям, особенно по тем гражданам, которые с апреля не оплачивали коммуналку из-за сложного финансового положения и успели накопить приличную сумму долгов. В том случае, если предложение будет поддержана, то неплательщикам могут отключить горячую воду, что является несправедливо с учетом последствий пандемии по covid-19.

 

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