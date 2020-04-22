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В России приостановили поверку счетчиков ЖКУ

Федерация
Сегодня, 14:00

В этом году в России проверка показаний коммунальных счетчиков производиться не будет. Даже если сроки поверки истекли, то управляющим компаниями и ремурсоснабжающим организациям придется все равно принимать показания таких счетчиков для начисления платы за услуги ЖКХ.

Согласно постановлению правительства РФ, поверка бытовых счетчиков возобновится 1 января 2021 года, пишут РИА “Новости”. Соответствующее решение было принято для минимизации рисков по распространению коронавирусной инфекции.

Между тем Росстандарт и Росаккредитация заявили о появлении мошенников, которые занимаются незаконной поверкой бытовых счетчиков. Ведомства попросили россиян не доверять таким представителям недобросовестных компаний, а получаемую от них информацию считать ложной.

 

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