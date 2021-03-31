В России резко выросли закупочные цены на бензин

В пяти регионах России оптовые цены на бензин превысили минимальный уровень стоимости при розничных продажах. Резкий скачок фиксировался с конца декабря прошлого года по марта 2021 года. Рост поставок с целого ряда НПЗ составил 20-30%.

О превышении закупочных цен на горючее топливо над розничным сообщают сразу представители бизнес-сообщества Владивостока, Сахалина, Тверской области, Хабаровского и Приморского краев. Резкое удорожание бензина уже этим летом может привести к массовым банкротствам автозаправочных станций. Более того, розничные цены на горючее также могут вырасти, пишут “Известия”.

В Минэнерго изданию сообщили, что ведомство вышло с инициативой о субсидировании затрат по перевозке бензина железнодорожным транспортом по направлению в сторону Дальнего Востока. Эта мера позволит поддержать АЗС и снизить оптовые цены. Субсидирование предполагается только для топлива, предназначенного для продаже на внутреннем рынке.