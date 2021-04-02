В России вторичка подорожала на 8%

В 63 из 70 городов России с населением от 300 тыс. человек по итогам первого квартала этого года подорожало вторичное жилье. В среднем рост цен составил до 8-9%. Самые большие скачки были зафиксированы в Казани, Твери, Якутске, Сургуте и Ленинградской области.

Ценники на недвижимость поднялись в Воронеже, Сочи, Кургане, Симферополе и Тольятти на 7-8%, пишет “Лента.ру” со ссылкой на данные портала “Мир квартир”.

Однако в некоторых российских городах квадратные метры подешевели. Так, стоимость снизилась на 6% в Архангельске, на 5,5% - в Махачкале, на 4,6% - в Чите, на 1,6% - в Ростове - на - Дону, на 1% - в Томске.

Средняя стоимость вторички в стране выросла на 3% с начала года и составляет 71,3 тыс. рублей.

Отмечается, что в январе-марте 2021 года по сравнению с этим же периодом 2020 года наблюдается снижение покупательской активности.