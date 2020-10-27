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В России вводятся новые ограничения по covid-19

Федерация
Сегодня, 14:01
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Роспотребнадзор ввел на территории всей страны новые ограничения из-за набирающей силу второй волны новой коронавирусной инфекции. Было принято решение ввести обязательный масочный режим и запретить работу ночных заведений.

Согласно распоряжению, которое вступает в силу завтра, 28 октября, носить маски необходимо будет во всех без исключения общественных местах, включая лифты, парковки, транспорт.

Будет запрещена деятельность ночных пунктов общественного питания и проведение увеселительных мероприятий с 23.00 до 06.00. Также рекомендуется усилить дезинфекцию, проведение лабораторных исследований и ограничительные мероприятия по отношению к гражданам в возрасте 65+.

Отметим, что по состоянию на сегодня, 27 ноября, в мире по данным ведомства зафиксировано 43 444 965 подтвержденных случаев (прирост за сутки 452 964 случая; 1,05%), 1 158 356 летальных исходов (прирост за сутки 5 315; 0,46%). В России показатели тоже не утешительные: 1 531 224 человека болеют коронавирусом.

 

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