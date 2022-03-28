В России заморозят цены на хлеб

Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России: субсидии на 2,5 млрд рублей уже направлены в регионы. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, передаёт пресс-служба зампредседателя правительства. По её словам, цены на белый и черный хлеб до конца года будут зафиксированы на уровне середины марта. Минпромторгу и торговым сетям поручено проработать обнуление наценки.

«Для стабилизации цен на хлеб Правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», – сообщила вице-премьер на совещании, на котором обсуждалась текущая ситуация в хлебопекарной промышленности.

Средства на покрытие издержек предприятий регионы получили в полном объёме, поэтому предприниматели смогут зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Наибольшее финансирование получили 10 регионов, среди которых Свердловская (79 млн рублей) и Челябинская области (69 млн рублей).

Виктория Абрамченко подчеркнула, что переработчики сельхозсырья обеспечивают страну основными продовольственными товарами, и предпосылки для дефицита хлебобулочных изделий отсутствуют. В то же время требуется вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие.