В российских новостройках плата за тепло может вырасти на 30%

В России на треть может увеличиться стоимость отопления. Это станет возможным из-за новых требований к энергоэффективности зданий, если Минстрой утвердит соответствующее постановление, пишут сегодня, 13 августа, “Известия”.

Документ, который готовится рассмотреть Минстрой, призван снизить стоимость возведения жилых домов на 10-15%. В результате этого строительные компании могут отказаться от целого ряда энергоэффективных материалов, технологий и решений.

В Минэрего изданию сообщили, что проект постановления об уменьшении стоимости строительства новостроек вызвал много вопросов. Документ противоречит обновленному плану повышения энергоэффективности Минэкономразвития, который ведомство уже направило на рассмотрение кабинета министров.