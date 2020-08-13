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В российских новостройках плата за тепло может вырасти на 30%

Федерация
Сегодня, 12:49
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В России на треть может увеличиться стоимость отопления. Это станет возможным из-за новых требований к энергоэффективности зданий, если Минстрой утвердит соответствующее постановление, пишут сегодня, 13 августа, “Известия”.

Документ, который готовится рассмотреть Минстрой, призван снизить стоимость возведения жилых домов на 10-15%. В результате этого строительные компании могут отказаться от целого ряда энергоэффективных материалов, технологий и решений.

В Минэрего изданию сообщили, что проект постановления об уменьшении  стоимости строительства новостроек вызвал много вопросов. Документ противоречит обновленному плану повышения энергоэффективности Минэкономразвития, который ведомство уже направило на рассмотрение кабинета министров.

 

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