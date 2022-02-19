В Ростовской области в километре от границы взорвался снаряд

В Ростовской области в одном километре от государственной границы России с Украиной разорвался снаряд. Инцидент произошёл сегодня, 19 февраля, в Тарасовском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Взрыв снаряда произошел в 4:00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», - отмечается в сообщении агентства.

Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы.