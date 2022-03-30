В Сербии объяснили отказ от антироссийских санкций

Решение Белграда не присоединяться к санкциям против России исходит из государственных и национальных интересов Сербии. Об этом заявил председатель парламента республики Ивица Дачич в интервью, опубликованном в газете «Известия».

«Сербия не присоединялась к санкциям против Российской Федерации в течение последних восьми лет, сколько действуют эти ограничения Европейского Союза. Так что это не новое решение - оно действует целых восемь лет и ничуть не изменилось. Наше решение является глубоко принципиальной позицией и исходит из наших государственных и национальных интересов», - заявил Дачич.

По его словам, Сербия сама подвергалась санкциям в 1990-е годы и знает, что такого рода давление не даёт результатов. Дачич также подчеркнул, что «на карту поставлены наши важные государственные интересы, ведь речь идёт о России, нашей дружественной и братской стране, и народе, с которым у нас исключительно развитое экономическое, культурное и любое другое сотрудничество».

Спикер сербского парламента добавил, что из-за этой позиции республика испытывает давление со стороны Запада. Тем не менее тот факт, что страна является кандидатом на членство в Евросоюзе, не обязывает Сербию согласовывать каждое решение с ЕС, особенно если оно может быть вредным для страны, отметил Дачич.