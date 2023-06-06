В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»

В Челябинской области оперативно проверят торговые предприятия региона на наличие в продаже продукции «Мистер Сидр», которым смертельно отравились несколько десятков человек в ряде регионов страны. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер.

«Министерству сельского хозяйства региона поставлена задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра «Мистер Сидр» в Челябинской области, снять его с продажи», - пояснили в пресс-службе главы региона.

Соответствующая информация направлена также в торговые сети региона.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить продукцию «Мистер сидр» в РФ.

В понедельник, пятого июня, стало известно об отравлении жителей сидром в Ульяновской, Самарской областях, а также в Республике Удмуртия. На данный момент в результате отравления погибло 16 человек, количество пострадавших достигло 43. По некоторой информации, среди потерпевших есть даже несовершеннолетние лица.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале, от отравления алкоголесодержащим напитком пострадало 35 человек. Скончалось 16 человек, за жизни остальных борются врачи.

«По нашей информации, среди пострадавших несовершеннолетняя девушка», - рассказал Алексей Русских.

В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.

В числе отравившихся и 16-летняя девушка-сирота, проживающая в г. Димитровграде с родной 25-летней сестрой. Она распивала пивной напиток «Мистер Сидр» со своей родственницей. На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщают в региональном следственном управлении.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Задержан подозреваемый – индивидуальный предприниматель из Самарской области, проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей.

В Самарской области в ночь с четвертое на пятое июня 2023 года две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевск, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток «Сидр», приобретенный в магазине города Новокуйбышевск. Он был поставлен с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Задержан учредитель компании, производящей отравленный сидр. Помимо этого, в рамках расследования проверяется информация о большем количестве пострадавших от употребления данной спиртосодержащей жидкости.

Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также глава ведомства поручил Главному следственному управлению в рамках расследования изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.