В Турции усиливается давление на свободу слова

В Стамбуле на этой неделе полицией задержан главный редактор оппозиционного телеканала TELE1 Мердан Янаранг. Его лишили свободы за критику действующих властей.

Как сообщает независимый турецкий журналист Окай Депрем, господин Янаранг позволил себе не согласиться с теми мерами, которые предпринимаются в отношении отбывающего пожизненный срок лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана. По имеющимся данным, политика, который находится за решёткой с 1999 года, держат в полной изоляции, запрещая любые контакты с другими узниками. Мердан Янаранг счёл подобные ограничения несправедливыми и ущемляющими права человека.

Окай Депрем уточнил, что в понедельник редактора задержали полицейские, а на следующий день суд санкционировал возбуждение уголовного дела против оппозиционера.

Это далеко не первый случай преследования журналистов в Турции. В 2020 году полицией был задержан главный редактор новостного агентства Sputnik Turkiye Махир Бозтепе. Причина ареста всё та же – критические высказывания.