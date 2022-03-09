Великобритания запретила продавать в Россию авиационную и космическую технику

Правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Санкции вводятся в ответ на российскую военную операцию на Украине, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение британского МИД.

Кроме того, в указанных секторах экономики британские страховые компании теперь не смогут предоставлять услуги российским контрагентам. Также аннулируются действующие полисы, из-за чего страховщики не смогут выплачивать компенсации по заключённым контрактам.

Ранее запрет на экспорт товаров для авиационной и космической промышленности в Россию ввёл Евросоюз. Страны Европы также запретили экспорт продукции двойного назначения, оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов. На фоне санкций «Роскосмос» объявил о прекращении поставок в США ракетных двигателей.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой является денацификация и денационализация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции, затрагивающие стратегические отрасли российской экономики.