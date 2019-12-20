Прецедент

Владелец пиратского онлайн-кинотеатра получил условный срок
Федерация
Сегодня, 12:17

В России создан важный судебный прецедент в отношении сети подпольных онлайн-кинотеатров. В Московской области суд приговорил к двум годам условно Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, сообщает сегодня, 20 декабря, ТАСС.

Известно, что Станислав Сайгин владел крупной сетью онлайн-кинотеатров, на каждом сайте располагалось около 10 тыс. кинокартин. Подпольные сайты рекламировались в онлайн-казино, а контент поставлял прекративший свою работу в 2019 году от пиратской сети Moonwalk.

 

Как уточняет компания по расследованиям и предупреждениям киберпреступлений Group-IB, на пиратские интернет-ресурсы работают целые группы преступников, которые снимают в кинотеатрах фильмы, делают переводы и озвучки, а также выкладывают в сеть. Только ужесточение законодательства и реальные судебные процессы помогут бороться с пиратами.

В Group-IB замечают, что по сравнению с прошлым годом рынок пиратских интернет-ресурсов упал на 27%. В 2019 году его объем составил 63,5 млн. долларов

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