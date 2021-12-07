Владимир Путин и Джо Байден обсудят сегодня «плачевные отношения» России и США

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут сегодня, 7 декабря, переговоры. Встреча лидеров двух стран пройдёт по защищенной видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем», — рассказал представитель Кремля. Песков добавил, что конференция будет «достаточно обстоятельной и продолжительной».

Предметом обсуждения станут двусторонние отношения, которые, как отметил Песков, «продолжают оставаться в плачевном состоянии». Президенты также поговорят о реализации Женевских договорённостей, ситуации на Украине, продвижении НАТО на восток и связанной с этим недавней инициативой Путина.

Ранее российский лидер подчеркивал, что речь должна пойти о достижении юридических договоренностей, так как устные обязательства по ограничению расширения НАТО западные страны не выполняют.