Владимир Путин – об установлении 31 декабря выходным днем: Нужно решать не торопясь
Федерация
Сегодня, 17:18
Автор: 
Любовь Юрина

Вопрос об установлении 31 декабря выходным днем нужно решать не торопясь, в спокойном режиме.

Свое мнение по этому вопросу президент Владимир Путин озвучил на своей ежегодной большой пресс-конференции со СМИ, которая проходит 19 декабря в Москве.

Один из участников пресс-конференции предложил главе государства сделать 31 декабря выходным для всей страны. «И тогда наши жены скажут вам спасибо», - заверил журналист.

«Лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам, ведь семья – ячейка общества», - с улыбкой парировал глава государства.

Затем, уже серьезнее, президент отметил, что этот вопрос нужно рассматривать, но при этом не нужно спешить. Нужно спокойно проанализировать все нюансы, в том числе и не нанесет ли ущерб. Например, садоводы и огородники могут не согласиться о переносе перенос рабочего дня 31 декабря на выходной день в мае, когда им каждая минута важна.

На сегодня некоторые работодатели и губернаторы уже приняли решение и объявили 31 декабря выходным. Но в целом по стране принимать такое решение нужно «в спокойном режиме», считает глава государства.

На днях власти Челябинской области также высказывали свое мнение по данному вопросу. Региональные власти считают, что в данном вопросе разумнее рекомендовать работодателям лояльнее отнестись к своим работникам, установив гибкий график работы 31 декабря. «Мы такой подход приветствуем», - подчеркнул пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

Автор: 
Любовь Юрина
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