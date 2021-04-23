Владимир Путин объявил с 1 по 11 мая выходными днями

Президент России Владимир Путин объявил выходными первые 11 дней мая.

Текущая ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России обсуждалась сегодня на рабочей встрече главы государства с вице-премьером Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, которая проходила в режиме видеоконференции.

На сегодняшний день эпидпроцесс по новой коронавирусной инфекции в России остается стабильным. «В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находятся 16 регионов, в стадии стабилизации – 62, и в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны», - уточнила Татьяна Голикова.

Как отметила Анна Попова, отмечается тенденция, которая говорит о том, что ситуация с ковидом может осложниться.

В стране сложились определенные традиции празднования майских праздников. Очень много людей уезжают на дачи, за город, на природу. Миграционные потоки в эти дни высоки, транспорт переполнен. «Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам», - сообщила Попова и отметила, что при таких насыщенных перемещениях велика вероятность обмена вирусами.

«Мы советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учёными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», - обратилась к президенту глава Роспотребнадзора.

Такие длинные выходные позволят россиянам стали очень значимым решением в эпидемиологическом плане и позволили бы россиянам хорошо отдохнуть и набраться сил.

«Я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19. Если Вы считаете, что это необходимо, – хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», - сказал Владимир Путин.

Соответствующий Указ глава государства подпишет сегодня, 23 апреля.

Фото: пресс-служба Кремля