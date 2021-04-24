Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае

Президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории страны нерабочих дней в мае 2021 года.

Документ подписан 23 апреля 2021 года и размещен на официальном сайте главы государства. Указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Согласно Указа, решение принято для сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и укрепления здоровья россиян.

«Установить с четвертого по седьмое мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в документе.

Напомним, согласно графику праздничных и выходных дней на 2021 год, утвержденному ранее правительством РФ, на первомайские каникулы было отведено три выходных – с первого по третье мая (с субботы по понедельник), на празднования Дня Победы также три дня - с восьмого по десятое мая (с субботы по понедельник).

Таким образом, россияне будут отдыхать с первого по десятое мая. Первый рабочий день после выходных и праздников – 11 мая.

«Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих органов и организаций», - говорится в документе.

Как уже сообщало агентство, Владимир Путин сообщил об установлении нерабочих дней между майскими праздниками в ходе рабочей встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

В честь Дня России южноуральцы будут трехдневные выходные -с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник). День народного единства, четвертого ноября, в этом году приходится на четверг. Кроме того, пятое ноября, пятница, был объявлен выходным (перенесен с субботы, второго января). В итоге будем отдыхать четыре дня - с четвертого по седьмое ноября.