Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на уровень выше инфляции

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, сообщает «Интерфакс». Заявление прозвучало сегодня, 12 января, на совещании с членами кабинета министров.

«Принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции. Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», - пояснил глава государства.

По предварительным данным Росстата, инфляция в РФ за 2021 год достигла 8,39%, для сравнения в 2020 году она составляла 4,9%. С 1 января 2022 года пенсии проиндексировали на 5,9%.