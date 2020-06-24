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Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Федерация
Сегодня, 01:12
Автор: 
Олеся Денисова

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья.

«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей», - выступил с предложением Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня 2020 года. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставку предлагается распространить на жилье до 12 миллионов рублей.

На сегодня южноуральцы (как и жители иных регионов, кроме двух столиц) могут оформить льготную ипотеку на сумму не более трех миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге - до восьми миллионов. Минимальный взнос составляет 20%.

Напомним, льготная ипотека была введена в апреле2020 года в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Льготная ипотека действует только на покупку квартир (не апартаментов) в новостройках («вторичка» не подойдет) и только напрямую у застройщика (юрлица).

Особых требований к заемщикам нет. Они должны быть совершеннолетними и иметь российское гражданство. Нет никаких ограничений по возрасту, семейному положению и количеству детей.

Многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит. Субсидия составляет 450 тысяч рублей.

В Челябинской области застройщики планируют в 2020 году построить 102 новых дома, из них 52– в Челябинске. В текущем году в Челябинске сдают новостройки ООО СК «Легион», ООО «ТрестМагнитострой»; ЗАО ФСК «Западный луч», ООО СК «Каскад», ООО «КПД Заказчик». В Сосновском районе - ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ООО СЗ «Флай Плэнинг Партнерс».

Южноуральцы не смогут с помощью льготной ипотеки рефинансировать уже действующую ипотеку, но существуют другие банковские продукты, предназначенные для этих целей, уточнили в минэкономразвития.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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