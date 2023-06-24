Владимир Путин призвал россиян к единству

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам страны, к военнослужащим и к тем, кого обманом толкнули на тяжелое преступление – на путь вооруженного мятежа, с призывом к единству, консолидации и ответственности.

«Россия сегодня ведет тяжелую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией», - сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, и заявил, что власти не дадут повториться расколу в России, защитят свой народ.

Также Владимир Путин отметил: все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, - Вооруженные силы получили соответствующие приказы.

Напомним, накануне, 23 июня, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что его тыловые подразделения были обстреляны силами Минобороны, погибли люди. В МО этот факт опровергли, заявив, что это провокация.

К руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» вечером 23 июня обратился заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин:

«Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях.

Я обращаюсь к руководству, к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины.

Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время.

Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать – это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колоны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации».

Отметим, в ФСБ возбудили дело из-за призыва к вооруженному мятежу. «Вагнеровцы» зашли в Ростов-на-Дону. В данный момент в Ростове, Воронеже, а также в Москве и Московской области объявлен режим контртеррористической операции.