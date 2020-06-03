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Внутренний туризм пополнится 20 новыми авиарейсами

Федерация
Сегодня, 14:29

В России в условиях пандемии по коронавирусу решено сделать ставку на развитие внутреннего туризма. Более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны будет запущено совместно туроператорами с Ростуризмом.

По словам начальника управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елены Лысенковой, такое решение было принято для того, чтобы сделать поездки для путешественников более безопасными. Также это будет способствовать равномерному распределению спроса на перелеты, пишет “Интерфакс”.

Во время онлайн-выставки “Знай Наше” Елена Лысанова отметила, что около 500 туроператоров, продававших заграничные туры переориентировались на внутренний, который плохо знают.  Наряду с предпочитаемыми россиянами турами в Сочи, Крым и Алтай, чиновница предлагает предлагать всю страну. Поэтому для новых направлений и будут запущены чартерные программы.

Одним из перспективных направлений внутреннего туризма была озвучена Хакасия. Среди малоизвестны - Русская Балтика, Калининградская область, Курортный район Петербурга, Башкортостан.

 

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